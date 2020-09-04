Chelsea, sonunda Kai Havertz'e kavuştu

İngiliz devi Chelsea, uzun süredir transfer etmek istediği genç yıldız Kai Havertz'de mutlu sona ulaştı.



90 milyon avronun yanı sıra 20 milyon avroluk bonuslar karşılığında transfer edilen oyuncu, kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.



Havertz, geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen forması ile 45 maça çıktı. 21 yaşındaki oyuncu bu maçlarda takımına 18 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.



