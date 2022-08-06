İngiltere Premier Lig'de 1. hafta maçında Chelsea deplasmanda Everton ile karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla Chelsea oldu.



Karşılaşmada Chelsea'ye galibiyeti getiren tek golü 45+9. dakikada penaltıdan Jorginho attı. Bu sonucun ardından Thomas Tuchel ve öğrencileri 3 puanı alıp Premier Lig'de sezona moralli başladı.



CHELSEA GÜLDÜ, LAMPARD YENİLGİYİ TATTI



Öte yandan Chelsae'nin unutulmaz isimlerinden biri olan Frank Lampard'ın çalıştırdığı Everton ise sezonu tatsız açtı. Özellikle ikinci yarıda tempo oldukça düşüktü. Chelsea, topla oynama oranlarında rakibine büyük üstünlük kurdu.



İKİ TAKIMIN FİKSTÜRÜ



Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea 14 Ağustos'ta sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Everton ise Aston Villa ile deplasmanda 3 puan mücadelesi verecek.





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