Chelsea, Sarri'nin menajeriyle görüştü!

Serie A'da Juventus ile şampiyonluk yarışına girenteknik direktörüiçin flaş bir iddia ortaya atıldı.Sezon sonunda Antonio Conte ile yollarını ayıraacğı belirtilen Chelsea'nin, Sarri için harekete geçtiği kaydedildi.İtalya basınında yer alan habere göre; Maurizio Sarri'nin menajeri, birkaç gün önce Chelsea ile görüşmek için Londra'daydı.Haberde; Napoli ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan Maurizio Sarri'nin 8 milyon euroya serbest kalacağı vurgulandı.Maurizio Sarri'den sonra en güçlü adayın, Arsenal'in de listesinde bulunan Luis Enrique olduğu iddia edildi.