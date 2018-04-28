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Chelsea, Sarri'nin menajeriyle görüştü!

Premier Lig ekibi Chelsea'nin, Maurizio Sarri'nin menajeri ile Londra'da bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Chelsea, Sarri'nin menajeriyle görüştü!
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28 Nisan 2018 01:49
Serie A'da Juventus ile şampiyonluk yarışına giren Napoli'nin teknik direktörü Maurizio Sarri için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sezon sonunda Antonio Conte ile yollarını ayıraacğı belirtilen Chelsea'nin, Sarri için harekete geçtiği kaydedildi.

İtalya basınında yer alan habere göre; Maurizio Sarri'nin menajeri, birkaç gün önce Chelsea ile görüşmek için Londra'daydı.

Haberde; Napoli ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan Maurizio Sarri'nin 8 milyon euroya serbest kalacağı vurgulandı.

Maurizio Sarri'den sonra en güçlü adayın, Arsenal'in de listesinde bulunan Luis Enrique olduğu iddia edildi.



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