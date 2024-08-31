Chelsea, Sancho'yu açıkladı

Raheem Sterling ile yollarını ayıran Chelsea, İngiliz yıldızın yerini Manchester United'dan Jadon Sancho ile doldurdu.
Chelsea, Manchester United'dan Sancho'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.
Chelsea, Sancho'nun satın alma opsiyonu için Manchester United'a gelecek yıl 30 milyon euro ödeyecek.
Chelsea, Manchester United'dan Sancho'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.
Chelsea, Sancho'nun satın alma opsiyonu için Manchester United'a gelecek yıl 30 milyon euro ödeyecek.
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