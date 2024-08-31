Chelsea, Sancho'yu açıkladı

Chelsea, Manchester United'dan Jadon Sancho'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; chelseafc.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Chelsea, Sancho'yu açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ağustos 2024 21:54
Raheem Sterling ile yollarını ayıran Chelsea, İngiliz yıldızın yerini Manchester United'dan Jadon Sancho ile doldurdu.

Chelsea, Manchester United'dan Sancho'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.

Chelsea, Sancho'nun satın alma opsiyonu için Manchester United'a gelecek yıl 30 milyon euro ödeyecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery