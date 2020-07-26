İngiltere Premier Lig'de son hafta maçında Chelsea ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de rakibini 2-0 yenen Chelsea, Şampiyonlar Ligi bileti aldı.



Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Mason Mount ve 45+3. dakikada Olivier Giroud'dan geldi.



Bu galibiyetin ardından puanını 66 yapan Chelsea, ligi 4. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi bileti aldı. 59 puanda kalan Wolverhampton ise ligi 7. bitirdi ve Avrupa kupalarına katılamadı.



