Chelsea sahasında Nottingham'ı geçemedi!

Premier Lig 36. hafta maçında Chelsea, sahasında Nottingham Forest ile 2-2 berare kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Chelsea sahasında Nottingham'ı geçemedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mayıs 2023 19:03
Premier Lig 36. hafta maçında Chelsea, sahasında Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'de oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Chelsea'nin golleri 51 ve 58. dakikalarda Raheem Sterling'den geldi. Nottingham'ın gollerini ise 13 ve 62. dakikalarda Awoniyi kaydetti.

Ligde kötü gidişe son veremeyen Chelsea, oynadığı son 10 maçta sadece 2 galibiyet alabildi.

Bu sonuçla Chelsea puanını 43 yaptı. Nottingham ise 34'e çıkardı vekğme hattıyla arasındaki puan farkını 3'e çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Manchester City deplasmanına gidecek. Forest ise Arsenal'i ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery