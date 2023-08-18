Chelsea Romeo Lavia'yı renklerine bağladı!

Chelsea Transfer Haberleri: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Southampton'dan orta saha oyuncusu Romeo Lavia'yı kadrosuna kattı.



Londra ekibi bu transfer için Southampton'a 68 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



Kulüpten yapılan açıklamada, "19 yaşındaki oyuncu, Stamford Bridge'de 7 yıllık sözleşme imzaladı ve teknik direktör Mauricio Pochettino'nun kadrosu daha da güçleniyor." ifadeleri yer aldı.



Lavia, Chelsea'ye transferi sonrasında, "Chelsea'ye katılmaktan ve bu heyecan verici projenin bir parçası olmaktan gerçekten çok mutluyum. Harika bir geçmişi olan harika bir futbol kulübü ve başlamak için gerçekten heyecanlıyım." değerlendirmesinde bulundu.



Maviler aynı zamanda Liverpool'un Brighton'dan istediği Moises Caicedo'yu transfer ettikten sonra, yine Jürgen Klopp'un uzun süredir transferini talep ettiği Lavia'yı kadrosuna kattı



Belçikalı futbolcu, geçen sezon Southampton formasıyla 35 maçta birer gol ve asistlik performans gösterdi.



