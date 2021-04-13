Chelsea - Porto: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci maçında İngiliz devi Chalsea ile Portekiz temsilcisi Porto ile karşı karşıya geliyor.
İngiltere'deki koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle İspanya'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynacak karşılaşma Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak. Hakem Fransız Clement Turpin'in yöneteceği Chelsea - Porto karşılaşmasını beIN Sports canlı yayınlayacak.
İlk maçını Chelsea'nin 2-0 kazandığı eşleşmede Porto'nun turu geçebilmesi için gol yemeden 3 farklı galibiyet alması gerekiyor. Maçın normal süresinin 2-0 Porto üstünlüğü ile bitmesi halinde ise uzatma dakikalarına geçilecek.
İki takımın eksikleri
Karşılaşma öncesi iki takımın da eksik oyuncusu bulunmuyor. Chelsea'den Kovacic ve Ziyech, Porto'da ise Mbemba bu maçta sarı kart görürse takımları turu geçtikten sonraki ilk maçta cezalı duruma düşecek.
Muhtemel 11'ler
Chelsea
Mendy; Azpilicueta, Zouma, Rüdiger; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount, Havertz, Pulisic
Porto
Marchesin; Manafa, Pepe, Mbemba, Zaidu; Corona, Sergio Oliveira, Uribe, Otavio; Marega, Taremi
Dikkat çeken istatistikler
Şampiyonlar Ligi eleme turlarında 11'inci kez ilk maçtan galip ayrılan ve daha önceki 10 eşleşmenin sekizinde yoluna devam eden Chelsea, sadece 1999/2000'de Barcelona ve 2006/07'de Liverpool'a elenmişti.
Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk maçı ev sahibi takım olarak gol atamadan kaybeden ekiplerin sadece dördü üst tura çıkmayı başardı (1995/96'da Ajax vs Panathinaikos, 2010/11'de Inter vs Bayern, 2018/19'da Manchester United vs PSG ve 2018/19'da Tottenham vs Ajax).
İspanya'da oynadığı son iki Avrupa kupası maçını da kazanan Chelsea (4-0 vs Sevilla & 2-0 vs Porto), bu ülkede üst üste üç karşılaşmadan galip ayrılamadı.
Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlarına rakip olduğu son yedi maçı kazanamayan ve yediği 16 gole karşılık sadece iki gol atabilen Porto (2B 5M), son galibiyetini Aralık 2016'da Leicester'ı 5-0 yenerek aldı.
Chelsea, 2017/18'den (Liverpool; 11 maç) bu yana bir Şampiyonlar Ligi sezonunda çıktığı ilk 10 maçı kaybetmeyen ilk İngiliz takımı olmak istiyor (7G 2B).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla maçta kalesini gole kapatan iki takımdan biri Chelsea (7; diğeri Manchester City). Turnuvadaki son üç karşılaşmasında gol yemeyen Londra ekibi, Mart 2008'den bu yana ilk kez dört maçlık seri yakalayabilir.
Şampiyonlar Ligi eleme turlarında deplasman takımı olarak çıktığı son 20 maçın sadece birini kazanabilen Porto (6B 13M), tek galibiyetini 2003/04 yarı finalinde Deportivo karşısında aldı.
Bu sezon Porto formasıyla beş Şampiyonlar Ligi golü atan Sergio Oliveira, bir Portekiz takımı adına en yüksek sayıya ulaşan iki isimden biri konumunda (1998/99'da Benfica formasıyla Nuno Gomes). Kupa 1 tarihinde bir Portekiz takımı adına daha fazla gol atan son isim ise 1967/68'de Eusebio (Benfica ile 6 gol).
Edouard Mendy, Chelsea formasıyla çıktığı son yedi Şampiyonlar Ligi maçından da galip ayrılırken, bir İngiliz takımıyla daha uzun bir seri yakalayan tek kaleci 2002/03'te Manchester United formasıyla Fabien Barthez (8 maç).
Bu eşleşmenin ilk ayağında Porto filelerini havalandıran Mason Mount, 2004/05'ten (Frank Lampard vs Bayern) bu yana bir Şampiyonlar Ligi eleme turundaki iki maçta da gol atan ilk Chelsea oyuncusu olmak istiyor.
İngiltere'deki koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle İspanya'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynacak karşılaşma Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak. Hakem Fransız Clement Turpin'in yöneteceği Chelsea - Porto karşılaşmasını beIN Sports canlı yayınlayacak.
İlk maçını Chelsea'nin 2-0 kazandığı eşleşmede Porto'nun turu geçebilmesi için gol yemeden 3 farklı galibiyet alması gerekiyor. Maçın normal süresinin 2-0 Porto üstünlüğü ile bitmesi halinde ise uzatma dakikalarına geçilecek.
İki takımın eksikleri
Karşılaşma öncesi iki takımın da eksik oyuncusu bulunmuyor. Chelsea'den Kovacic ve Ziyech, Porto'da ise Mbemba bu maçta sarı kart görürse takımları turu geçtikten sonraki ilk maçta cezalı duruma düşecek.
Muhtemel 11'ler
Chelsea
Mendy; Azpilicueta, Zouma, Rüdiger; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount, Havertz, Pulisic
Porto
Marchesin; Manafa, Pepe, Mbemba, Zaidu; Corona, Sergio Oliveira, Uribe, Otavio; Marega, Taremi
Dikkat çeken istatistikler
Şampiyonlar Ligi eleme turlarında 11'inci kez ilk maçtan galip ayrılan ve daha önceki 10 eşleşmenin sekizinde yoluna devam eden Chelsea, sadece 1999/2000'de Barcelona ve 2006/07'de Liverpool'a elenmişti.
Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk maçı ev sahibi takım olarak gol atamadan kaybeden ekiplerin sadece dördü üst tura çıkmayı başardı (1995/96'da Ajax vs Panathinaikos, 2010/11'de Inter vs Bayern, 2018/19'da Manchester United vs PSG ve 2018/19'da Tottenham vs Ajax).
İspanya'da oynadığı son iki Avrupa kupası maçını da kazanan Chelsea (4-0 vs Sevilla & 2-0 vs Porto), bu ülkede üst üste üç karşılaşmadan galip ayrılamadı.
Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlarına rakip olduğu son yedi maçı kazanamayan ve yediği 16 gole karşılık sadece iki gol atabilen Porto (2B 5M), son galibiyetini Aralık 2016'da Leicester'ı 5-0 yenerek aldı.
Chelsea, 2017/18'den (Liverpool; 11 maç) bu yana bir Şampiyonlar Ligi sezonunda çıktığı ilk 10 maçı kaybetmeyen ilk İngiliz takımı olmak istiyor (7G 2B).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla maçta kalesini gole kapatan iki takımdan biri Chelsea (7; diğeri Manchester City). Turnuvadaki son üç karşılaşmasında gol yemeyen Londra ekibi, Mart 2008'den bu yana ilk kez dört maçlık seri yakalayabilir.
Şampiyonlar Ligi eleme turlarında deplasman takımı olarak çıktığı son 20 maçın sadece birini kazanabilen Porto (6B 13M), tek galibiyetini 2003/04 yarı finalinde Deportivo karşısında aldı.
Bu sezon Porto formasıyla beş Şampiyonlar Ligi golü atan Sergio Oliveira, bir Portekiz takımı adına en yüksek sayıya ulaşan iki isimden biri konumunda (1998/99'da Benfica formasıyla Nuno Gomes). Kupa 1 tarihinde bir Portekiz takımı adına daha fazla gol atan son isim ise 1967/68'de Eusebio (Benfica ile 6 gol).
Edouard Mendy, Chelsea formasıyla çıktığı son yedi Şampiyonlar Ligi maçından da galip ayrılırken, bir İngiliz takımıyla daha uzun bir seri yakalayan tek kaleci 2002/03'te Manchester United formasıyla Fabien Barthez (8 maç).
Bu eşleşmenin ilk ayağında Porto filelerini havalandıran Mason Mount, 2004/05'ten (Frank Lampard vs Bayern) bu yana bir Şampiyonlar Ligi eleme turundaki iki maçta da gol atan ilk Chelsea oyuncusu olmak istiyor.