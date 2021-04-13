Chelsea - Porto: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci maçında İngiliz devi Chalsea ile Portekiz temsilcisi Porto ile karşı karşıya geliyor.İngiltere'deki koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle İspanya'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynacak karşılaşma Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak. Hakem Fransız Clement Turpin'in yöneteceği Chelsea - Porto karşılaşmasını beIN Sports canlı yayınlayacak.İlk maçını Chelsea'nin 2-0 kazandığı eşleşmede Porto'nun turu geçebilmesi için gol yemeden 3 farklı galibiyet alması gerekiyor. Maçın normal süresinin 2-0 Porto üstünlüğü ile bitmesi halinde ise uzatma dakikalarına geçilecek.Karşılaşma öncesi iki takımın da eksik oyuncusu bulunmuyor. Chelsea'den Kovacic ve Ziyech, Porto'da ise Mbemba bu maçta sarı kart görürse takımları turu geçtikten sonraki ilk maçta cezalı duruma düşecek.Mendy; Azpilicueta, Zouma, Rüdiger; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount, Havertz, PulisicMarchesin; Manafa, Pepe, Mbemba, Zaidu; Corona, Sergio Oliveira, Uribe, Otavio; Marega, TaremiŞampiyonlar Ligi eleme turlarında 11'inci kez ilk maçtan galip ayrılan ve daha önceki 10 eşleşmenin sekizinde yoluna devam eden Chelsea, sadece 1999/2000'de Barcelona ve 2006/07'de Liverpool'a elenmişti.İspanya'da oynadığı son iki Avrupa kupası maçını da kazanan Chelsea (4-0 vs Sevilla & 2-0 vs Porto), bu ülkede üst üste üç karşılaşmadan galip ayrılamadı.Chelsea, 2017/18'den (Liverpool; 11 maç) bu yana bir Şampiyonlar Ligi sezonunda çıktığı ilk 10 maçı kaybetmeyen ilk İngiliz takımı olmak istiyor (7G 2B).Şampiyonlar Ligi eleme turlarında deplasman takımı olarak çıktığı son 20 maçın sadece birini kazanabilen Porto (6B 13M), tek galibiyetini 2003/04 yarı finalinde Deportivo karşısında aldı.Edouard Mendy, Chelsea formasıyla çıktığı son yedi Şampiyonlar Ligi maçından da galip ayrılırken, bir İngiliz takımıyla daha uzun bir seri yakalayan tek kaleci 2002/03'te Manchester United formasıyla Fabien Barthez (8 maç).