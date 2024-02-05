Chelsea, Pochettino'nun alternatiflerini belirledi

Premier Lig'de son oynadığı Wolverhampton maçında flaş bir mağlubiyet alan Chelsea'de, Mauricio Pochettino'nun alternatifleri belirlenmeye başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Chelsea, Pochettino'nun alternatiflerini belirledi
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05 Şubat 2024 17:55
İngiltere Premier Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan ve zirve yarışından her geçen gün uzaklaşan Chelsea'de teknik direktör Mauricio Pochettino ile yolların ayrılma ihtimali her geçen gün artıyor.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre ise Chelsea'nin yeni adaylarını belirlediği iddia edildi.

ÖNCELİKLİ ADAY MICHEL SANCHEZ

Sport Bible'de yer alan habere göre Chelsea'nin öncelikli hedefi bu sezon Girona ile harikalar yaratan Michel Sanchez olacak. LaLiga'ya damga vuran ve lider Real Madrid'in sadece 2 puan gerisinde bulunan Girona'nın genç teknik direktörü Michel Sanchez, Londra ekibinin öncelikli adayı olmuş durumda.

Öte yandan Brighton ile 2 sezondur önemli işler yapan Roberto De Zerbi ve geçtiğimiz haftalarda Roma ile yollarını ayıran Jose Mourinho'nunda listenin üst sıralarında yer aldığı söylendi.

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