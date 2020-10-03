Chelsea, Palace'a gol yağdırdı

İngiltere Premier Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Frank Lampard'ın takımı Chelsea ile Roy Hodgson'ın çalıştırdığı Crystal Palace kozlarını paylaştı.



Stamford Bridge'de oynanan mücadelede Chelsea rakibini gol yağmuruna tutarak 4-0 kazandı. Chelsea'nin gollerini 50. dakikada Ben Chilwell, 66'da Kurt Zouma, 78 ve 82'de penaltıdan Jorginho kaydetti.



Alınan bu sonucun ardından Chelsea puanını 7 yaparken, Crystal Palace ise 6 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Chelsea sahasında Southampton ile mücadele edecek. Crystal Palace evinde Brighton'ı ağırlayacak



