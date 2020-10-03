Chelsea, Palace'a gol yağdırdı

İngiltere Premier Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Chelsea sahasında Crystal Palace'ı rahat geçti.

Haber; Sporx.com
Chelsea, Palace'a gol yağdırdı
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03 Ekim 2020 16:26
İngiltere Premier Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Frank Lampard'ın takımı Chelsea ile Roy Hodgson'ın çalıştırdığı Crystal Palace kozlarını paylaştı.

Stamford Bridge'de oynanan mücadelede Chelsea rakibini gol yağmuruna tutarak 4-0 kazandı. Chelsea'nin gollerini 50. dakikada Ben Chilwell, 66'da Kurt Zouma, 78 ve 82'de penaltıdan Jorginho kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Chelsea puanını 7 yaparken, Crystal Palace ise 6 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Chelsea sahasında Southampton ile mücadele edecek. Crystal Palace evinde Brighton'ı ağırlayacak



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