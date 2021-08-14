Marcos Alonso, Chelsea için bir sol bekten fazlası olduğunu kanıtlamaya bu sezon da devam ediyor. 💯



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— Sporx (@sporx) August 14, 2021

Premier Lig'in ilk haftasında Chelsea evinde Crystal Palace ile karşılaştı. Stamford Bridge'de son Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Londra ekibi, ilk maçında rahat bir oyunla 3-0 kazandı.Yeni golcüsü Romelu Lukaku'yu hazır olmaması nedeniyle kadroya almamasına rağmen maçı başından sonuna domine eden Chelsea'ye galibiyeti getiren goller, 27. dakikada Alonso, 40. dakikada Pulisic ve 58. dakikada Chalobah'tan geldi.3 sezondur başka takımlara kiralandıktan sonra bu sezon takımda yer bulan Chalobah, kariyerinin ilk Premier Lig maçında ağları sarstı ve büyük bir mutluluk yaşadı. Öte yandan bir sol bekten fazlası olan Marcos Alonso, frikikten ağları sarsarak Londra ekibindeki 6. sezonunda da gol atmayı başardı.Crystal Palace ile oynadığı son 21 Premier Lig maçının 17'sini kazanan Chelsea (4M), rakibine karşı üst üste 8. galibiyetini de aldı.Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea, Arsenal deplasmanında Londra derbisine çıkacakken, Crystal Palace evinde Ligin yeni ekibi Brentford'u konuk edecek.