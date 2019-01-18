Chelsea öncesi Emery'den Mesut Özil itirafı

Arsenal Menajeri Unai Emery, son dönemde sorun yaşadığı Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu.
Aarsneal'den ayrılacağı iddia edilen Mesut Özil hakkında konuşan Emery, yıldız oyuncu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini dile getirdi.
Mesut'un takımdan ayrılacağını düşünmediğini dile getiren Emery ''Mesut Özil ile bir görüşme yaptım çünkü bazı şeylerin netleşmesini istiyorum. Bazı sakatlıklar yaşadı ve son maçlarda oynamadı ama bizim için özel bir oyuncu. Eğer iyi olursa hafta sonu sahada olacak. Açıkçası ben Mesut Özil'in takımdan ayrılacağını düşünmüyorum. Düşündüğüm şey bize bu yıl nasıl yardımcı olabilir...'' ifadelerini kullandı.
Son iki lig maçında forma giymeyen Mesut Özil'in Chelsea ile oynanacak maçta ilk 11'de yer alması bekleniyor.
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Aarsneal'den ayrılacağı iddia edilen Mesut Özil hakkında konuşan Emery, yıldız oyuncu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini dile getirdi.
Mesut'un takımdan ayrılacağını düşünmediğini dile getiren Emery ''Mesut Özil ile bir görüşme yaptım çünkü bazı şeylerin netleşmesini istiyorum. Bazı sakatlıklar yaşadı ve son maçlarda oynamadı ama bizim için özel bir oyuncu. Eğer iyi olursa hafta sonu sahada olacak. Açıkçası ben Mesut Özil'in takımdan ayrılacağını düşünmüyorum. Düşündüğüm şey bize bu yıl nasıl yardımcı olabilir...'' ifadelerini kullandı.
Son iki lig maçında forma giymeyen Mesut Özil'in Chelsea ile oynanacak maçta ilk 11'de yer alması bekleniyor.
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