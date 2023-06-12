Chelsea, Nkunku için gün sayıyor

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Chelsea, Leipzig forması giyen Christopher Nkunku transferini tamamladı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre aylar öncesinde oyuncu ile anlaşan İngiliz devi, Fransız yıldızın transferi için tüm işlemleri tamamladı.



Chelsea'nin, Nkunku'yu Fransa Milli Takımı ile oynayacağı maçlardan sonra İngiltere'ye getireceğini ve 19 Haziran tarihinde sözleşme imzalattıracağı belirtildi.



Londra ekibinin 25 yaşındaki golcü için yaklaşık 60 milyon euro bonservis ödeyeceği bildirildi.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Leipzig formasıyla bu sezon 36 karşılaşmaya çıkan Fransız golcü 26 gol, 9 asistlik performans sergiledi.





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