Chelsea'nin savunma için hedefi Wesley Fofana!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin, Leicester City forması giyen Wesley Fofana'yı transfer etmek istediği ileri sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Chelsea'nin savunma için hedefi Wesley Fofana!
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18 Kasım 2021 22:38
İngiliz ekibi Chelsea'nin, Leicester City forması giyen Wesley Fofana ile ilgilendiği iddia edildi.

Fransız basınına göre, 2020 yılının yazında Fransa ekibi Saint-Etienne'den Leicester'a 35 milyon euroya transfer olan Wesley Fofana, gösterdiği iyi performansla İngiliz devinin dikkatini çektiği ifade edildi

Geçen ağustos ayında yaşadığı ciddi sakatlığın ardından iyileşmekte olan Fransız stopere Chelsea'nin ciddi bir ilgisi olduğu belirtildi.

Premier Lig'in zirvesinde yer alan Chelsea'nin teknik Direktörü Thomas Tuchel'in de oyuncuyu istediği aktarıldı.

Haberde ayrıca, Chelsea'nin oyuncuyu alabilmesi için ciddi bir bonservis ücreti ödemesi gerekeceği ileri sürüldü.

Geçen sezon tüm müsabakalarda 32 maçta forma giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu, genç yaşına göre sağlam performanslar ve muazzam bir dinginlik sergilediği ifade edildi.


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