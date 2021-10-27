Premier Lig'de lider konumunda olan Chelsea, Antonio Rudiger'in ayrılma olasılığının giderek artması ve Andreas Christensen'in ise fazla ücret talep etmesi nedeniyle yeni savunma arayışlarına başladı.



Rudiger'in takımdan ayrılacağı kesin olmasada Chelsea savunmaya yapacağı takviyeleri şimdiden belirlemeye başladı.



LİSTENİN BAŞINDA DE LİGT VE PAU TORRES VAR!



Chelsea'nin ilk hedefinin Juventus'un defans oyuncusu Matthijs De Ligt veya Pau Torres olduğu öğrenildi.



İngiliz ekibi, Savunma için düşündüğü bir diğer isim olan ve yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istese de başarılı olamayan Sevilla'nın savunma oyuncusu Jules Kounde'nin nabzını tekrardan yoklayacak.



Kaynaklar, Chelsea'nin ayrılma olasılığının yüksek olduğuna inanılan futbolcuların yerine kimin geleceğini ciddi şekilde düşünmeye başlaması gerektiğini aktarıyor.





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