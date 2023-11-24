Chelsea, transfer dönemi için şimdiden yeni hedefini belirledi.



Londra temsilcisi, Napoli'den Gürcü hücum oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'yı kadrosuna katmak istiyor.



KESİN HAMLE YAPILACAK!



ESPN'de yer alan habere göre, Chelsea'nin Kvaratskhelia için kesin bir hamle yapmasının beklendiği iddia edildi.



İTALYANLAR 100 MİLYON EURO İSTİYOR



Napoli'nin 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda tutmaktan yana olduğu, bu nedenle 100 milyon euro'luk bir bonservis belirlediği ifade edildi.



NAPOLI PERFORMANSI



Napoli'nin 100 milyon euro'luk beklentisinin Chelsea'nin gözünü korkutmadığı ancak İngiliz ekibinin Finansal Fair-Play Kuralları nedeniyle çekinceleri olduğu aktarıldı.



Napoli'nin 2022 yazında kadrosuna kattığı Kvaratskhelia, İtalyan ekibiyle çıktığı 58 maçta 17 gol attı ve 22 asist yaptı.





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