İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Chelsea ile Fulham karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan Batı Londra derbisini ev sahibi Chelsea, 2-0'lık skorla kazandı.



Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 10 ve 49. dakikalarda Kai Havertz attı.



Chelsea, Ekim 1979'dan beri Fulham'a karşı devam eden 42 yıllık iç saha mağlup olmama serisini devam ettirdi.



Ev sahibi ekip, bu sezon Londra takımlarının kendi aralarında oynadığı Premier Lig maçlarında en fazla galibiyet alan (7), puan toplayan (22), gol atan (17) ve en az gol yiyen (4) takım ünvanını korudu.



Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Chelsea, 61 puanla 4. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Fulham ise 27 puanda kaldı ve ligde kalma şansını mucizelere bıraktı.



Chelsea, gelecek hafta Manchester City'e konuk olacak. Fulham ise Burnley'i ağırlayacak.



