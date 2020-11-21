Chelsea, Newcastle'ın sürpriz yapmasına izin vermedi

Premier Lig'in 9. haftasında Newcastle United, sahasında Chelsea'yi ağırladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Chelsea, Newcastle'ın sürpriz yapmasına izin vermedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Kasım 2020 17:21
Premier Lig'de 9. hafta mücadelesinde Newcastle United ile Chelsea, St. James' Park'ta karşı karşıya geldi. Konuk ekip maçı 2-0 kazandı.

Karşılaşmada Chelsea'nin golleri, 10. dakikada Fernandez (KK) ve 65. dakikada Tammy Abraham'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 18'e yükseltti ve maç fazlasıyla lider oldu. Newcastle United ise 11 puanda kaldı.

Chelsea, Premier Lig'in 10. haftasında sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Newcastle United ise, aynı haftada Crystal Palace'a konuk olacak.

TIMO WERNER ISINDI

Chelsea'nin sezon başında transfer ettiği Alman golcü Timo Werner, son 10 maçında 11 gole direkt etki etti.

Abraham'ın golünde asisti yapan forvet oyuncusu, 10 maçta 8 gol ve 3 asistle oynadı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için