Chelsea, Newcastle'ın sürpriz yapmasına izin vermedi

Premier Lig'de 9. hafta mücadelesinde Newcastle United ile Chelsea, St. James' Park'ta karşı karşıya geldi. Konuk ekip maçı 2-0 kazandı.



Karşılaşmada Chelsea'nin golleri, 10. dakikada Fernandez (KK) ve 65. dakikada Tammy Abraham'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 18'e yükseltti ve maç fazlasıyla lider oldu. Newcastle United ise 11 puanda kaldı.



Chelsea, Premier Lig'in 10. haftasında sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Newcastle United ise, aynı haftada Crystal Palace'a konuk olacak.



TIMO WERNER ISINDI



Chelsea'nin sezon başında transfer ettiği Alman golcü Timo Werner, son 10 maçında 11 gole direkt etki etti.



Abraham'ın golünde asisti yapan forvet oyuncusu, 10 maçta 8 gol ve 3 asistle oynadı.



