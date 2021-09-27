Chelsea meçında Dybala ve Morata oynayamayacak

Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri, Sampdoria'yı 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Chelsea meçında Dybala ve Morata oynayamayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Eylül 2021 08:37
Lige kötü başlayan ancak çıkışa geçen Juventus'ta teknik direktör Massimiliano Allegri, Sampdoria maçı sonrası yaptığı açıklamada Chelsea karşılaşmasında iki yıldızlarından yararlanamayacaklarını söyledi.

Allegri sakatlıkların kendilerine büyük zarar verdiğini anlatırken, "Dybala ve Morata Chelsea ve Torino maçlarında kesinlikle oynamıyor. Milli maç arasından sonra bizimle olmalarını umuyoruz. Sakatlıklar da bunun bir parçası." diye konuştu.

İtalyan hoca Ramsey, Locatelli ve Bentancur'u Şampiyonlar Ligi'nde oynatabilmek için zorunlu olarak dinlendirdiğini belirten Allegri ayrıca bu sezon ilk kez üçlü savunma oynadıklarını ve takımın Sampdoria karşısında 20. dakikada 3-0 öne geçme şansı yakaladıkları için oynadıkları oyundan memnun olduklarını belirtti.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.