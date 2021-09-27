Chelsea meçında Dybala ve Morata oynayamayacak

Lige kötü başlayan ancak çıkışa geçen Juventus'ta teknik direktör Massimiliano Allegri, Sampdoria maçı sonrası yaptığı açıklamada Chelsea karşılaşmasında iki yıldızlarından yararlanamayacaklarını söyledi.



Allegri sakatlıkların kendilerine büyük zarar verdiğini anlatırken, "Dybala ve Morata Chelsea ve Torino maçlarında kesinlikle oynamıyor. Milli maç arasından sonra bizimle olmalarını umuyoruz. Sakatlıklar da bunun bir parçası." diye konuştu.



İtalyan hoca Ramsey, Locatelli ve Bentancur'u Şampiyonlar Ligi'nde oynatabilmek için zorunlu olarak dinlendirdiğini belirten Allegri ayrıca bu sezon ilk kez üçlü savunma oynadıklarını ve takımın Sampdoria karşısında 20. dakikada 3-0 öne geçme şansı yakaladıkları için oynadıkları oyundan memnun olduklarını belirtti.



