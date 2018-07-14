Chelsea, Maurizio Sarri'yi resmen açıkladı

Teknik direktör Antonio Conte ile yollarını ayıran Chelsea ekibi, Napoli'den Maurizio Sarri ile anlaşmaya vardı.Chelsea sitesinden yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:"Serie A ekibi Napoli ile geçirdiği 3 başarılı yılın ardından Maurizio Sarri, Stamford Bridge'e Chelsea'nin yeni teknik direktörü olarak göreve geliyor. Kulübümüz, Sarri ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı"Resmi sitesinden de Sarri hakkında bilgiler açıklamalar yer veren Londra ekibi, "3 yıl İtalya'nın köklü kulüplerinden Napoli'de görev yapan 59 yaşındaki teknik adam, bu kulüpte geçirdiği süreçte Napoli takımını tekrardan eski seviyesine çıkartmış ve bu takımla Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılara imza atmıştı. Serie A'da mücadele ettiği üç sezonda iki kez sezonu ikincilikle ve bir kez de üçüncülükle bitirme başarısı gösterene Sarri, geçtiğimiz sezon elde ettiği ikincilikte, ikinci olan bir takım için Seria A'da rekor sayıda puan toplamıştı. Aynı zamanda 2017'de Serie A'da yılın teknik direktörü ödülünü almıştı." şeklinde Sarri'den bahsetti.Sarri de Chelsea'de göreve gelmesi hakkında, "Chelsea ve Premier Lig'e geldiğim için çok mutluyum. Kariyerimde heyecan verici yeni bir dönem. Avustralya'da yapacağımız hazırlık kampı ve öncesinde oyuncularla yapacağım toplantıları ve antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum. Umarım taraftarlara zevk veren bir futbol sergiliyebiliriz. Hedefim bu kulüple kupalar kazanmak çünkü bu kulüp bunu hak ediyor." açıklamalarında bulundu.