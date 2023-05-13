Chelsea, Mauricio Pochettino ile anlaştı!

Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Chelsea'de yeni teknik adam görüşmelerinde sona gelindi.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea, teknik direktörlük için Mauricio Pochettino ile anlaştı.



Habere göre, Nisan ayından beri yapılan görüşmelerde sona gelindiği belirtildi.



Arjantinli çalıştırıcının uzun vadeli anlaşmanın tüm şartlarını kabul ettiği ifade edildi.



Londra ekibinin, kısa süre içinde Mauricio Pochettino'yu resmen açıklaması bekleniyor.



51 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Fransız devi Paris Saint Germain'de görev yaptı.



