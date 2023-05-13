Chelsea, Mauricio Pochettino ile anlaştı!

Chelsea, Graham Potter ile yollarını ayırdıktan sonra yerine Frank Lampard'ı geçici olarak getirmişti. Yeni sezon için Mauricio Pochettino ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Chelsea, Mauricio Pochettino ile anlaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mayıs 2023 22:31
Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Chelsea'de yeni teknik adam görüşmelerinde sona gelindi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea, teknik direktörlük için Mauricio Pochettino ile anlaştı.

Habere göre, Nisan ayından beri yapılan görüşmelerde sona gelindiği belirtildi.

Arjantinli çalıştırıcının uzun vadeli anlaşmanın tüm şartlarını kabul ettiği ifade edildi.

Londra ekibinin, kısa süre içinde Mauricio Pochettino'yu resmen açıklaması bekleniyor.

51 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Fransız devi Paris Saint Germain'de görev yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery