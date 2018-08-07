Chelsea, Mateo Kovacic için Real Madrid ile anlaştı!

Chelsea, Real Madrid'in Hırvat orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'i kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın...Marca'da yer alan haberde; Real Madrid'in talep ettiği 80 milyon Euro'yu ödeyemeyeceğini belirten Chelsea'nin, kiralama formülüyle transferi bitirdiği belirtildi. 24 yaşındaki oyuncunun hem Real Madrid yönetimi hem de teknik direktör Julen Lopetegui ile görüşerek bu transferi özellikle istediği kaydedildi.Luka Modric ve Toni Kroos'un varlığı nedeniyle ilk 11'de istediği kadar fırsat bulamayan Kovacic'in, Sarri ile birlikte Chelsea'de daha fazla ilk 11 çıkmak istediği için bu transferi istediği de belirtildi.2015 yazında Inter'den 35 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'in yolunu tutan Kovacic, Dinamo Zagreb altyapısından yetişmişti. Hırvat yıldız, geride kalan 3 sezonda maç başına 50 dakika ortalamayla 73 maça çıktı, 1 gol atıp 7 asist yaptı.