Chelsea, MANU'yu nefes aldırmadan eledi

FA Cup yarı finalinde Chelsea, Manchester United'ı 3-1 mağlup etti ve finalde Arsenal'in rakibi oldu.

Haber; Sporx.com
Chelsea, MANU'yu nefes aldırmadan eledi
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19 Temmuz 2020 22:07
İngiltere'de FA Cup yarı finalinde Chelsea ile Manchester United karşı karşıya geldi. Wembley Stadı'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Chelsea, finalde Arsenal'in rakibi oldu.

Chelsea'ye galibiyeti getiren goller, 45+11. dakikada Giroud, 46. dakikada Mount ve 74. dakikada Rüdiger'den geldi. MANU'nun tek sayısını ise 85. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes kaydetti.

Chelsea böylece, Manchester United ile FA Cup'ta oynadığı son 6 maçın 5'inden galibiyetle ayrılmayı başarmış oldu. Öte yandan Lampard'ın öğrencileri, bu sezon 3 kez mağlup oldukları Manchester United karşısında ilk galibiyetlerini de almış oldu.

Arsenal ile Chelsea arasındaki FA Cup finali, 1 Ağustos tarihinde Wembley'de oynanacak.



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