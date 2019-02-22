UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda İngiliz ekibi Chelsea ile İsveç temsilcisi Malmö karşılaştı. Deplasmanda ilk maçı 2-1 kazanan Chelsea, Stamford Bridge'de de 2-0'lık skorla galip geldi ve tur atladı.Chelsea'ya galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Olivier Giroud, 74. dakikada frikikten Ross Barkley ve 84. dakikada Callum Hudson-Odoi kaydetti.Ev sahibi Chelsea'nin 64. dakikada Ross Barkley ile attığı bir başka gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Konuk ekip Malmö'de forma giyen Rasmus Bengtsson, Barkley'in frikikten attığı gol öncesinde yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.Maurizio Sarri yönetimindeki Chelsea, Beşiktaş'ı son maçta yenerek gruptan çıkan Malmö'yü eleyerek son 16 takım arasına adını yazdırdı.