Chelsea, lige galibiyetle döndü

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, evinde ağırladığı Bournemouth'u 2-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Chelsea, lige galibiyetle döndü
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27 Aralık 2022 22:47
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Chelsea, konuk ettiği Bournemouth'u 2-0 yendi.

Bu sezon istikrarsız bir performans sergileyen ve tüm kulvarlarda çıktığı son 4 maçı da kaybeden Chelsea, Bournemouth karşısında kötü gidişi sonlandırdı.

Stamford Bridge Stadı'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip, 16. dakikada Kai Havertz ve 24. dakikada Mason Mount'un golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Chelsea, ligde puanını 24'e çıkararak 8'inci sıraya yerleşti. Bournemouth ise 16 puanda kaldı.

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