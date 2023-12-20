İngiltere Lig Kupası çeyrek final karşılaşmasında Chelsea ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan maçın normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi.
Newcastle United, 16. dakikada Callum Wilson ile öne geçti. Chelsea bu gole 90+2'de Mykhailo Mudryk ile karşılık verdi.
1-1'lik eşitlik sonrası penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Chelsea tur atladı.
Chelsea, bu sonucun ardından İngiltere Lig Kupası'nda yarı finale yükseldi. Newcastle United, kupadan elendi.
Newcastle United, 16. dakikada Callum Wilson ile öne geçti. Chelsea bu gole 90+2'de Mykhailo Mudryk ile karşılık verdi.
1-1'lik eşitlik sonrası penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Chelsea tur atladı.
Chelsea, bu sonucun ardından İngiltere Lig Kupası'nda yarı finale yükseldi. Newcastle United, kupadan elendi.
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