İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Mauricio Pochettino'nun ekibi Chelsea ile Jon Dahl Tomasson'un ekibi Blackburn Rovers karşı karşıya geldi.
Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Chelsea 2-0 kazanırken goller; 30. dakikada Benoit Badiashile ve 59. dakikada Raheem Sterling'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Chelsea adını üst tura yazdırırken, Blackburn Rovers kupaya veda etti.
Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Chelsea 2-0 kazanırken goller; 30. dakikada Benoit Badiashile ve 59. dakikada Raheem Sterling'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Chelsea adını üst tura yazdırırken, Blackburn Rovers kupaya veda etti.