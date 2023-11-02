Chelsea, Lig Kupası'nda Blackburn'u devirdi

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Chelsea evinde Blackburn Rovers'ı 2-0 yenerek üst tura yükselen taraf oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Chelsea, Lig Kupası'nda Blackburn'u devirdi
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02 Kasım 2023 00:48
Son güncelleme 02 Kasım 2023 00:54
İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Mauricio Pochettino'nun ekibi Chelsea ile Jon Dahl Tomasson'un ekibi Blackburn Rovers karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Chelsea 2-0 kazanırken goller; 30. dakikada Benoit Badiashile ve 59. dakikada Raheem Sterling'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Chelsea adını üst tura yazdırırken, Blackburn Rovers kupaya veda etti.

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