Chelsea, kupada final kapısını araladı!

İngiltere Lig Kupası Yarı Final ilk maçında Chelsea, sahasında Tottenham'ı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Chelsea, kupada final kapısını araladı!
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06 Ocak 2022 00:44
İngiltere Lig Kupası Yarı Final ilk maçında Chelsea, Tottenham ile karşılaştı.

Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Chelsea 2-0 kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Kai Havertz ve 34. dakikada Davies (K.K)  kaydetti.

Chelsea, bu sonuçla ikinci maç öncesi avantaj sağladı.

Chelsea ile Tottenham, ikinci maçta 12 Ocak Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

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