Chelsea, kupada final kapısını araladı!

İngiltere Lig Kupası Yarı Final ilk maçında Chelsea, Tottenham ile karşılaştı.
Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Chelsea 2-0 kazandı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Kai Havertz ve 34. dakikada Davies (K.K) kaydetti.
Chelsea, bu sonuçla ikinci maç öncesi avantaj sağladı.
Chelsea ile Tottenham, ikinci maçta 12 Ocak Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.
Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Chelsea 2-0 kazandı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Kai Havertz ve 34. dakikada Davies (K.K) kaydetti.
Chelsea, bu sonuçla ikinci maç öncesi avantaj sağladı.
Chelsea ile Tottenham, ikinci maçta 12 Ocak Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.