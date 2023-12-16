Chelsea kötü gidişe 2 golle son verdi!

Premier Lig 17. hafta maçında Chelsea, sahasında Sheffield United'ı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Chelsea kötü gidişe 2 golle son verdi!
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16 Aralık 2023 19:55
Premier Lig 17. hafta maçında Chelsea, sahasında Sheffield United ile karşılaştı.

Stamford Bridge'de oynanan maçı Chelsea 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 54. dakikada Cole Palmer ve 61. dakikada Nicolas Jackson'dan geldi.

Pochettino yönetimindeki Chelsea, 2 maç sonra ligde galibiyet aldı. Sheffield ise ligdeki 13. mağlubiyetini aldı.

Bu sonuçla puanını 22'ye çıkaran Chelsea, üst sıralara tırmanmak adına önemli bir galibiyet aldı. Sheffield United ise 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Wolves'a konuk olacak. Sheffield ise Aston Villa deplasmanına gidecek.

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