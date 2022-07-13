Chelsea Kolibaly transferini bitiriyor

Transfer döneminde savunmasından Christensen ve Rüdiger'i kaybeden Chelsea flaş bir hamleyi tamamlamak üzere.



İtalyan basınının aktardığı bilgilere göre Chelsea'nin Napoli'den Kalidou Koulibaly'yi renklerine bağlamak üzere olduğu belirtildi. Chelsea'nin Napoli'yi 38 milyon euroya ek bonuslar ikna ettiği belirtilirken Koulibaly'e ise 5 yıllık sözleşme karşılığı sezon başına 10 milyon euro garanti ücret ödeyeceği belirtildi.



31 yaşındaki Senegalli oyuncu faal futbolcular arasında dünyanın sayılı stoperleri arasında gösteriliyordu.



2014'te Genk'ten Napoli'ye 7,75 milyon euroya transfer olan Koulibaly, İtalyan ekibinde kaptanlığa kadar yükselmişti.





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