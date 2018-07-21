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Chelsea Kante için 110 milyon euro istedi

Paris Saint Germain, Chelsea ile Kante'nin transferi konusunda görüşme yaparken, İngilizler 110 milyon euro talep etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Chelsea Kante için 110 milyon euro istedi
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21 Temmuz 2018 15:43
Paris Saint Germain, transferde sürpriz birhamle yapmaya hazırlanıyor.

Fransız basınında yer alan haberde Paris Saint Germain, Chelsea ile N'Golo Kante'nin transferi için ilk görüşmeyi yaptı.

Sarri'nin çalıştırdığı Chelsea, Kante için Paris SG'den 110 milyon euro talep etti.

Chelsea ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan Kante için Paris SG'nin, İngiliz ekibiyle bir görüşme daha yapması bekleniyor.



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