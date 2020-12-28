Chelsea, kan kaybetmeye devam ediyor

Premier Lig'in 16. haftasında Chelsea ile Aston Villa karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Chelsea, kan kaybetmeye devam ediyor
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28 Aralık 2020 22:30
Premier Lig'in 16. haftasında Chelsea ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.

Maçta Chelsea'nin golü 34. dakikada Giroud'dan geldi. Aston Villa'nın cevabı ise 50. dakikada El-Ghazi'yle geldi.

Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 26 yaptı. Londra ekibi son 5 lig maçının 4'ünde puan kaybetti. Aston Villa ise 26 puanla Chelsea'nin bir sıra üstünde 5. sırada yer aldı.

Chelsea, Premier Lig'in 17. haftasında sahasında Manchester City'le karşılaşacak. City'deki koronavirüs vakaları nedeniyle bu maçın ertelenmesi mümkün.

Aston Villa ise 17. haftada Manchester United deplasmanına gidecek.



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