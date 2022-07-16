Chelsea, Kalidou Koulibaly'i resmen açıkladı

Transferin hareketli takımlarından Chelsea, Napoli'den Kalidou Koulibaly'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; chelseafc.com
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Chelsea, Kalidou Koulibaly'i resmen açıkladı
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16 Temmuz 2022 15:16
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Senegalli savunma oyuncusu Kalidou Koulibaly'yi kadrosuna kattı.

Yaz transfer döneminde savunma oyuncularından Antonio Rüdiger'i Real Madrid'e, Andreas Christensen'i de Barcelona'ya kaptıran başkent temsilcisi, 31 yaşındaki Koulibaly ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Chelsea, son 8 sezonda İtalya'nın Napoli takımıyla 317 maça çıkan ve 14 gol atan Koulibaly için 34 milyon sterlin bonservis ödedi.

Senegalli futbolcu, Raheem Sterling'in ardından bu yaz Londra ekibinin ikinci transferi oldu.

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