Chelsea, Juventus'a ilk yenilgisini tattırdı

Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Chelsea, sahasında Juventus'u konuk etti.



Stamford Bridge'de oynanan maçı Chelsea 4-0 kazanarak galibiyete uzandı.



Karşılaşmada Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Chalobah, 56'da Reece James, 58'de Hudson-Odoi ve 90+5'te Rimo Werner kaydetti.



Bu galibiyetle Chelsea, 12 puana yükseldi ve grubun zirvesine yerleşti. Juventus ise Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk mağlubiyetini alarak averajla ikinci sıraya indi. Öte yandan her iki takım da, grubun diğer maçında Malmö ile Zenit'in berabere kalmasıyla son 16'ya kalmayı garantiledi.





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