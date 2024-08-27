Chelsea, Brentford'dan Ivan Toney'i transfer etmek için harekete geçti.



Kulüp, yeni 9 numaraları olarak deneyimli bir golcü arıyor ve Toney'in maliyetinin makul olması Chelsea'yi bu transferde ısrarcı kılıyor.



Toney'e Suudi Arabistan'dan Al Ahli'nin daha cazip bir teklifi bulunuyor, ancak Premier Lig'de oynama fırsatı oyuncunun tercihlerini değiştirebilir.



PERFORMANSI



Brenftord forması giyen Ivan Toney, Premier Lig'te toplam 85 maça çıkıp 36 gol 11 asistlik performans sergiledi





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