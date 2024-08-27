Chelsea Ivan Toney için gaza bastı

Chelsea, Brentford'dan Ivan Toney'i transfer etmek için kolları sıvadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Chelsea Ivan Toney için gaza bastı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ağustos 2024 19:27
Chelsea, Brentford'dan Ivan Toney'i transfer etmek için harekete geçti.

Kulüp, yeni 9 numaraları olarak deneyimli bir golcü arıyor ve Toney'in maliyetinin makul olması Chelsea'yi bu transferde ısrarcı kılıyor.

Toney'e Suudi Arabistan'dan Al Ahli'nin daha cazip bir teklifi bulunuyor, ancak Premier Lig'de oynama fırsatı oyuncunun tercihlerini değiştirebilir.

PERFORMANSI

Brenftord forması giyen Ivan Toney, Premier Lig'te toplam 85 maça çıkıp 36 gol 11 asistlik performans sergiledi

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery