Chelsea ilk maçın avantajıyla yarı finalde

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Chelsea, sahasında Portekiz ekibi Porto'yu konuk etti.



Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Porto 1-0 kazandı ancak ilk maçı 2-0 kazanan Chelsea turu geçen taraf oldu.



Mücadelede iki takım da rakip kaleye şut ve pozisyon bulmakta zorlanırken Porto uzatma dakikalarında sürpriz bir gol buldu. 90+4. dakikada Taremi Porto'yu öne geçirdi ancak ilk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Chelsea yarı finale yükselmeyi başardı.



Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ise Chelsea, Real Madrid - Liverpool maçının galibi ile eşleşecek.



