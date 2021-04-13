Chelsea ilk maçın avantajıyla yarı finalde

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Porto, Chelsea'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Chelsea yarı finale yükseldi.

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Chelsea ilk maçın avantajıyla yarı finalde
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13 Nisan 2021 23:59
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Chelsea, sahasında Portekiz ekibi Porto'yu konuk etti.

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Porto 1-0 kazandı ancak ilk maçı 2-0 kazanan Chelsea turu geçen taraf oldu.

Mücadelede iki takım da rakip kaleye şut ve pozisyon bulmakta zorlanırken Porto uzatma dakikalarında sürpriz bir gol buldu. 90+4. dakikada Taremi Porto'yu öne geçirdi ancak ilk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Chelsea yarı finale yükselmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ise Chelsea, Real Madrid - Liverpool maçının galibi ile eşleşecek.



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