Chelsea, iki imza daha attırıyor!

İngiliz devi Chelsea, Leverkusen'den Kai Havertz ile PSG ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı stoper Thiago Silva transferlerinde mutlu sona çok yakın...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Chelsea, iki imza daha attırıyor!
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24 Ağustos 2020 21:43
2020/21 transfer sezonuna hızlı giren Chelsea, Ajax'tan Hakim Ziyech ile Leipzig'ten Timo Werner'in ardından Kai Havertz ve Thiago Silva transferlerinde de imza aşamasına geldi.

İngiliz devi, Alman orta saha Kai Havertz'in bonservisi konusunda Bayer Leverkusen ile el sıkışırken İngiliz medyasına göre bu transfer için 80 + 20 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Brezilyalı stoper Thiago Silva, Chelsea ile 2 yıllığına anlaştı.

Chelsea'nin iki transferi de hafta içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

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