Chelsea, iki imza daha attırıyor!

2020/21 transfer sezonuna hızlı giren Chelsea, Ajax'tan Hakim Ziyech ile Leipzig'ten Timo Werner'in ardından Kai Havertz ve Thiago Silva transferlerinde de imza aşamasına geldi.



İngiliz devi, Alman orta saha Kai Havertz'in bonservisi konusunda Bayer Leverkusen ile el sıkışırken İngiliz medyasına göre bu transfer için 80 + 20 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.



Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Brezilyalı stoper Thiago Silva, Chelsea ile 2 yıllığına anlaştı.



Chelsea'nin iki transferi de hafta içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.



