Chelsea için büyük aday: Nagelsmann

Chelsea, Bayern Münih ile yollarını ayıran Alman teknik adam Julian Nagelsmann ile masaya oturdu.



Sky Sports'ta yer alan habere göre; Nagelsmann, İngiltere Premier Lig'de doğru proje ve doğru bütçeyle teknik direktörlüğü bir sonraki hedefi olarak belirledi. Chelsea de 35 yaşındaki adamın vizyonunu ve planlarını dinlemek için masaya oturdu. Chelsea'de şu an futbol profesyoneli olarak görev yapan Chris Vivell ve Laurence Stewart'ın, Leipzig'te birlikte çalıştıkları Nagelsmann ile görüştükleri kaydedildi.



Julian Nagelsmann'ın Chelsea'de çalışmak için istekli olduğu ancak başarı için sabır istediği kaydedildi.



Chelsea'nin Nagelsmann dışında Luis Enrique, Mauricio Pochettino ve Ruben Amorim ile de görüşeceği ve tüm görüşmeler sona erdikten sonra ileri düzeydeki görüşmelerin Londra'da kulüp sahibi Ted Boehly'nin de katılımıyla gerçekleştirileceği kaydedildi.



Öte yandan, Chelsea'nin her kimle anlaşırsa anlaşsın sezonu Frank Lampard ile bitirme kararının değişmeyeceği de vurgulandı.





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