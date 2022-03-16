Chelsea için açıklama: "Sezonu bitirebiliriz"

Yaptırımlar sonrası ciddi sıkıntılar yaşayan Chelsea'de başkan Bruce Buck, sezonu bitirecek paralarının olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Chelsea için açıklama: 'Sezonu bitirebiliriz'
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16 Mart 2022 00:35
Sıkıntılı günler geçiren Chelsea'de başkan Bruce Buck'ten açıklama geldi.

Telegraph'ın haberine göre, Chelsea başkanı Bruce Buck'un Premier Lig'deki tüm takımların temsilcilerinin bir araya geldiği toplantı sonrası yaptığı açıklamada, kulübün sezonu tamamlamak için yeterli paraya sahip olduğuna dair güvence verdiği kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası Londra ekibinin sahibi Rus iş adamı Abramovich'in tüm mal varlığı dondurulmuş, Chelsea için de ciddi maddi yaptırımlar gelmişti.

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