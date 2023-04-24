Chelsea için 1 numaralı aday Pochettino

Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Premier Lig ekibi Chelsea, Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino ile anlaşmaya yakın.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Chelsea için 1 numaralı aday Pochettino
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24 Nisan 2023 18:49
Gelecek sezonun teknik direktör adaylarını şimdiden belirleyen ve görüşmelerini başlatan Chelsea, görüşmelerde son aşamaya geldi.

İngiliz basınından The Guardian'ın haberine göre; Alman teknik adam Julian Nagelsmann ile anlaşamayan Chelsea, Mauricio Pochettino ile yapılan görüşmelerde son aşamaya geldi.

Haberde, Chelsea ile Pochettino arasındaki görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı ancak Arjantinli teknik adamın an itibarıyla görev için ilk aday olduğu ifade edildi.

Daha önce İngiltere'de Southampton ve Tottenham'ı çalıştıran Pochettino, son olarak Paris Saint-Germain'i çalıştırmıştı.

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