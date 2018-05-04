Chelsea hocası Conte'den Salah pişmanlığı

2014 yılında İsviçre ekibi Basel'den Chelsea'ye transfer olan ancak sonrasında Fiorentina ve Roma'ya kiralanan Salah, 2016 yılında Roma'ya satılmış, İtalyan ekibinin ardından Liverpool'a transfer olmuştu.



Muhammed Salah sezon başında 42 milyon euro bonservis bedeli ile Roma'dan Liverpool'a transfer oldu, Kırmızı Beyazlı ekipte 49 karşılaşmada 43 gol 15 asistlik performans göstererek harikalar yarattı.

2016-2017 sezonunda Chelsea'de performansı beğenilmediği gerekçesi ile Roma'ya gönderilen, ardından Liverpool'a transfer olan ve şu suralar harikalar yaratan Salah'ın gönderilişi Mavi Beyazlı ekibin hocasına soruldu.Antonia Conte, yaptığı açıklamada Mısırlı yıldız ile ilgili sorumluluk almak istemediğini söyledi ve;dedi.