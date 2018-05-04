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Chelsea hocası Conte'den Salah pişmanlığı

Bir dönem Chelsea forması giyen ancak performansı beğenilmeyerek gönderilen Muhammed Salah'ın gidişi Conte'ye soruldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Chelsea hocası Conte'den Salah pişmanlığı
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04 Mayıs 2018 18:52
2016-2017 sezonunda Chelsea'de performansı beğenilmediği gerekçesi ile Roma'ya gönderilen, ardından Liverpool'a transfer olan ve şu suralar harikalar yaratan Salah'ın gönderilişi Mavi Beyazlı ekibin hocasına soruldu.

Antonia Conte, yaptığı açıklamada Mısırlı yıldız ile ilgili sorumluluk almak istemediğini söyledi ve; "Salah'ın satışında durum çok net, kimse bana onunla ilgili bir şey sormadı. Ben bu konuda sorumluluk almak istemiyorum." dedi.

2014 yılında İsviçre ekibi Basel'den Chelsea'ye transfer olan ancak sonrasında Fiorentina ve Roma'ya kiralanan Salah, 2016 yılında Roma'ya satılmış, İtalyan ekibinin ardından Liverpool'a transfer olmuştu.

Muhammed Salah sezon başında 42 milyon euro bonservis bedeli ile Roma'dan Liverpool'a transfer oldu, Kırmızı Beyazlı ekipte 49 karşılaşmada 43 gol 15 asistlik performans göstererek harikalar yarattı.
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