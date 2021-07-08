Chelsea, Haaland için 135 milyon sterlin'i hazırladı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, transferde harekete geçti.



Tammy Abraham ve Olivier Giroud ile yollarını ayırması beklenen Maviler, forvet transferi için piyasada yer alıyor.



İlk olarak kulübün eski futbolcusu Romelu Lukaku'yu satın almak istedi ancak Inter'in yüksek bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle bu transferden vazgeçildi.



Lukaku'dan vazgeçen Chelsea'nin yeni hedefinin ise Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Braut Haaland olduğu belirtildi.



Dortmund'un 150 milyon sterlin'lik bir bonservis talep etmesi Chelsea'nin işini zorlaştırsa da İngiliz ekibinin bu fiyatı 135 milyon sterlin'e indirmek isteyeceği ifade edildi.



Haaland, geçtiğimiz sezon Dortmund formasıyla çıktığı 41 resmi maçta 41 gol - 12 asistlik bir performans sergiledi.



