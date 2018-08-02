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Chelsea, Grealish için Tottenham'ı saf dışı bıraktı

Chelsea, Aston Villa'nınç genç yeteneği Grelish'i kadrosuna katmaya çok yakın.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Chelsea, Grealish için Tottenham'ı saf dışı bıraktı
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02 Ağustos 2018 13:25
İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Aston Villa'nın genç yetenği Jack Grealish için Chelsea, Tottenham'ı saf dışı bıraktı ve Villa yöneticileri ile sıcak temas kurdu.

İngiliz basınında yansıyan haberlere göre mavi-beyazlılar Grealish için 20 milyon sterlinlik teklifini yaptı.

Aston Villalı bir yönetici, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Premier Lig hedefi bulunan bordo-mavililerin transfer sürecinde Financial Fair Play'i göz önünde bulundurması gerektiğini belirtirken, "Aston Villa'nın sahipleri şu anda oyuncu satması gerekmiyor ancak gelecek sezon Finansal Fair Play'in olası cezasının da herkes farkında." ifadelerini kullandı.

CHELSEA'DE COURTOIS BİLMECESİ!

Öte yandan mavi-beyazlılarda Thibaut Courtois krizi yaşanıyor. Yaz transfer sezonunda adı sıkça İspanyol devi Real Madrid ile anılan Belçikalı eldiven, Chelsea ile yeni sözleşme imzalamayacağını dile getirdi. 26 yaşındaki kaleci yeni sözleşme imzalamadığı taktirde önümüzdeki sezondan itibaren serbest kalacak.

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