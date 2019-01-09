Chelsea, Gonzalo Higuian ile el sıkıştı!

Chelsea'nin, Milan'da mutsuz olduğu belirtilen Gonzalo Higuain ile transfer için anlaşmaya vardığı belirtildi.Marca'da çıkan haberde; Gonzalo Higuain'in eski teknik direktörü Maurizio Sarri için oynamaya sıcak baktığı ve Chelseali idarecilerden gelen teklifi memnuniyetle karşıladığı yazıldı. Chelsea'nin Milan ve Juventus cepheleri ile bu transfer için görüşmeler yapacağı ve kısa süre içerisinde çözmeyi planladığı kaydedildi.Chelsea'nin Higuain transferini bitirmesi durumunda Alvaro Morata için gelen tekliflere de bakacağı ifade edildi.Sarri'nin idaresi altında Napoli'de 1 lig sezonunda 37 gol atan Higuain, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 15 lig maçında 6 gol atıp 1 asist yaptı.