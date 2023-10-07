Chelsea farklı kazandı, çıkışa geçti!

Premier Lig 8. hafta maçında Chelsea, deplasmanda Burnley'i 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Chelsea farklı kazandı, çıkışa geçti!
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07 Ekim 2023 19:02
Premier Lig 8. hafta maçında Chelsea, deplasmanda Burnley ile karşılaştı.

Turf Moor'da oynanan maçı Chelsea 4-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Al Dakhil(k.k.), 50. dakikada penaltıdan Palmer, 65. dakikada Sterling ve 75. dakikada Jackson kaydetti. Burnley'in golü 15. dakikada Odobert'ten geldi.

Pochettino'nun öğrencileri ligde üst üste 2. toplamda ise 3. galibiyetini aldı.

Bu sonuçla Londra ekibi puanını 11'e çıkardı. Burnley ise 4 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Arsenal'i konuk edecek. Burnley ise Brentford deplasmanına gidecek.

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