Chelsea FA Cup'ta çeyrek finale adını yazdırdı

FA Cup 5. Turu'nda Chelsea, deplasmanda Luton Town'u 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Chelsea FA Cup'ta çeyrek finale adını yazdırdı
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03 Mart 2022 00:18
İngiltere FA Cup 5. Tur maçında Chelsea, deplasmanda Championship ekibi Luton Town'a konuk oldu.

Kenilworth Road'da oynanan karşılaşmayı Chelsea 3-2 kazanarak çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.

Maça hızlı başlayan Luton Town, 2. dakikada Burke ile öne geçti. 27'de Saul Niguez'in golüyle eşitliği yakalayan Chelsea'ya yanıt 40'ta Cornick ile geldi ve ev sahibi ekip ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda vites yükselten ve gol arayan Chelsea'nin yardımına 68'de Werner koştu ve skoru 2-2'ye getirdi. Romelu Lukaku, 78'de sahne alarak takımını öne geçirdi ve Chelsea'ya turu getirdi.

FA Cup'ta kura heyecanı 3 Mart Perşembe günü yapılacak.

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