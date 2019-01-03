Premier League'in 21. haftasında Chelsea taraftarı önünde Southampton ile karşı karşıya geldi. Zirveden kopmama mücadelesi veren Chelsea, Southampton ile 0-0 berabere kaldı.
Bu beraberliğin ardından Chelsea'nin puanı 44 olurken, Southampton puanını 16'a çıkardı.
Sarri'nin öğrencileri sahasında oynadığı son 2 maçı da kazanamamış oldu.
Chelsea, ligin 22. haftasında sahasında Newcastle United'ı konuk edecek. Southampton ise bir sonraki hafta deplasmanda Leiceser City'e konuk olacak.
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Bu beraberliğin ardından Chelsea'nin puanı 44 olurken, Southampton puanını 16'a çıkardı.
Sarri'nin öğrencileri sahasında oynadığı son 2 maçı da kazanamamış oldu.
Chelsea, ligin 22. haftasında sahasında Newcastle United'ı konuk edecek. Southampton ise bir sonraki hafta deplasmanda Leiceser City'e konuk olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın