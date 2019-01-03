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Chelsea evinde yine kayıp yaşadı

Chelsea, Premier League'in 21. haftasında Southampton ile 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Chelsea evinde yine kayıp yaşadı
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03 Ocak 2019 00:40
Premier League'in 21. haftasında Chelsea taraftarı önünde Southampton ile karşı karşıya geldi. Zirveden kopmama mücadelesi veren Chelsea, Southampton ile 0-0 berabere kaldı.

Bu beraberliğin ardından Chelsea'nin puanı 44 olurken, Southampton puanını 16'a çıkardı.

Sarri'nin öğrencileri sahasında oynadığı son 2 maçı da kazanamamış oldu.

Chelsea, ligin 22. haftasında sahasında Newcastle United'ı konuk edecek. Southampton ise bir sonraki hafta deplasmanda Leiceser City'e konuk olacak.



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