Premier League'in 21. haftasında Chelsea taraftarı önünde Southampton ile karşı karşıya geldi. Zirveden kopmama mücadelesi veren Chelsea, Southampton ile 0-0 berabere kaldı.Bu beraberliğin ardından Chelsea'nin puanı 44 olurken, Southampton puanını 16'a çıkardı.Sarri'nin öğrencileri sahasında oynadığı son 2 maçı da kazanamamış oldu.Chelsea, ligin 22. haftasında sahasında Newcastle United'ı konuk edecek. Southampton ise bir sonraki hafta deplasmanda Leiceser City'e konuk olacak.