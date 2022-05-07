İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Wolverhampton'ı konuk etti. Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan maçta Chelsea, maçta 2-0 öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Chelsea'nin karşılaşmadaki golleri 56. dakikada penaltıdan ve 58. dakikada Romelu Lukaku'dan geldi. Belçikalı yıldız, bu gollerle 129 gün sonra fileleri havalandırdı.
2-0'dan sonra pes etmeyen Wolverhampton ise 79. dakikada Francisco Trincao ve 90+7. dakikada Conor Coady'nin golleriyle sahadan 1 puanla ayrıldı.
Bu sonucun ardından Chelsea 67, Wolverhampton ise 50 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Leed United deplasmanına gidecek. Wolves, Manchester City'yi ağırlayacak.
Chelsea'nin karşılaşmadaki golleri 56. dakikada penaltıdan ve 58. dakikada Romelu Lukaku'dan geldi. Belçikalı yıldız, bu gollerle 129 gün sonra fileleri havalandırdı.
2-0'dan sonra pes etmeyen Wolverhampton ise 79. dakikada Francisco Trincao ve 90+7. dakikada Conor Coady'nin golleriyle sahadan 1 puanla ayrıldı.
Bu sonucun ardından Chelsea 67, Wolverhampton ise 50 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Leed United deplasmanına gidecek. Wolves, Manchester City'yi ağırlayacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ