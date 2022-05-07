İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Wolverhampton'ı konuk etti. Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan maçta Chelsea, maçta 2-0 öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.



Chelsea'nin karşılaşmadaki golleri 56. dakikada penaltıdan ve 58. dakikada Romelu Lukaku'dan geldi. Belçikalı yıldız, bu gollerle 129 gün sonra fileleri havalandırdı.



2-0'dan sonra pes etmeyen Wolverhampton ise 79. dakikada Francisco Trincao ve 90+7. dakikada Conor Coady'nin golleriyle sahadan 1 puanla ayrıldı.



Bu sonucun ardından Chelsea 67, Wolverhampton ise 50 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Leed United deplasmanına gidecek. Wolves, Manchester City'yi ağırlayacak.





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