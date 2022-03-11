"Kulübün ilerlemek için artık yeni bir sahibe ihtiyacı var"

Finansal Fair-Play'i icat ettirdi

Kupalara ambargo koydu

Premier Lig Federasyon Kupası Lig Kupası UEFA Kupaları FIFA Dünya Kulüpler Kupası Toplam Chelsea 5 5 3 5 1 19 Manchester United 5 2 4 2 1 14 Manchester City 5 2 6 - - 13 Liverpool 1 1 2 4 1 9 Arsenal 1 5 - - - 6

Yeni stat projesi vize engeline takıldı

Teknik direktör dayanmadı

Rus milyarder'in 2003 yılında satın almasıyla dünyanın en büyük kulüplerinden biri haline gelen, son 15 gündeki gelişmelerin ardından tarihinin en çalkantılı dönemini yaşıyor.55 yaşındaki Abramovich, 19 yıl önce İngiliz iş insanı Ken Bates'e 230 milyon dolar ödeyerek Chelsea'nin yeni sahibi olduğunda, sadece Premier Lig'de değil, dünya futbolunda da yeni bir dönemin kapısını araladı.Stamford Bridge'e adım attığı andan itibaren kulübün havasını değiştiren Abramovich, limit tanımayan transfer politikasıyla, sonraki örnekler kendine yer açana kadar modern futbolun en önemli aktörlerinden biri oldu.19 yıl boyunca yıldız transferler, şampiyonluk turları, yeni stat projesi gibi her kulübün yerinde olmak isteyeceği manşetlerle gündeme gelen Chelsea, önce UEFA Şampiyonlar Ligi, ardından FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı müzesine götürdüğü dönemde üst üste şoklarla sarsıldı.İki hafta önce Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalenin ardından Abramovich'in satma kararı aldığı Chelsea, yeni sahibinin kim olacağını beklerken İngiliz hükümetinin Rus milyarder hakkındaki yaptırımlarıyla büyük bir darbe daha yedi.Özel bir lisansla Chelsea'ye maaşları ödeme ve ligde mücadele etme hakkı tanınırken, Abramovich'in kulübü satma kararı şimdilik askıya alındı. Kulübün transfer yapması, yeni sözleşme imzalaması, bilet satması da yasaklandı.Yaptırımlar gereği kulüp mağazalarını kapatmak zorunda kalan Chelsea, fikstüründeki maçlar için de sezonluk bileti olanlar dışında kimseyi stada alamayacak.Goal.com muhabiri Nizaar Kinsella, Abramovich'e yönelik yaptırım ve varlıklarını dondurma kararının Londra ekibini nasıl etkileyeceğini değerlendirdi.Abramovich'in Chelsea'de çok başarılı olduğunu ve Manchester City, PSG, Newcastle United gibi kulüplerde de benzer hamleleri teşvik ettiğini belirten Kinsella,ifadelerini kullandı.yanıtını verdi.Kinsella, sözleşmeleri sona erecek olan ve bu yaz takımdan ayrılmaları beklenen Antonio Rudiger, Cesar Azpilicueta ve Andreas Christensen'in olası ayrılıklarının kulübü nasıl etkilemesini beklediğiyle ilgili iseşeklinde görüş belirtti.Rus oligark Abramovich'in, Premier Lig'deki ikinci yabancı kulüp sahibi olmasından bu yana izlediği savurgan transfer politikası, Avrupa futbolunu yönetenleri buna çare bulmak zorunda bıraktı.Chelsea, 19 yılda dünyanın önde gelen kulüplerinden biri olma yolunda 2,8 milyar dolar harcarken, benzer kulüplerin sayısının artması üzerine UEFA 2011 yılından itibaren finansal fair-play kurallarını uygulamaya koydu.Abramovich döneminin en pahalı transferi 133 milyon dolarla Romelu Lukaku oldu. Bu futbolcuyu 94'er milyon dolarla Kai Havertz ve kaleci Kepa Arrizabalaga izledi.Abramovich döneminde Chelsea, ada futbolundaki en önemli rakipleri Manchester United, Manchester City, Liverpool ve Arsenal'den daha fazla kupa kazandı.Premier Lig'de 5 şampiyonluk elde eden Güney Londra ekibi, Federasyon Kupası'nı 5, Lig Kupası'nı da 3 kez müzesine götürdü.UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de iki kez kazanan Chelsea, bu kupayı Londra'ya getiren ilk ve tek takım oldu. "Maviler", UEFA Avrupa Ligi'ni 2, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da birer kez havaya kaldırdı.Aynı dönemde Chelsea'nin rakiplerinin kazandığı kupa sayısı şöyle:Uzun yıllar Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'i yenilemek için çaba harcayan Abramovich, dört yıl önce yaşadığı vize krizi nedeniyle bu projeyi rafa kaldırdı.Londra'daki en büyük rakipleri Arsenal ve Tottenham ile karşılaştırıldığında hayli eski bir statta maçlarını oynayan Chelsea'ye bunun için 1,3 milyar dolar bütçe ayıran Abramovich, İngiltere'nin vizesini yenilememesi üzerine projeden vazgeçti.2003 yılından bu yana Londra ekibi 13 farklı teknik adam tarafından yönetilirken, Portekizli Jose Mourinho ve Hollandalı Guus Hiddink ikişer kez göreve getirildi.2000 yılının eylül ayında Chelsea'nin başına geçen İtalyan teknik adamile 2004 yılında yollarını ayıran Abramovich, sırasıyla(Haziran 2004-Eylül 2007),(Eylül 2007-Mayıs 2008),(Temmuz 2008-Şubat 2009),(Şubat 2009-Mayıs 2009),(Temmuz 2009-Mayıs 2011),(Haziran 2011-Mart 2012),(Mart 2012-Kasım 2012),(Kasım 2012-Mayıs 2013),(Haziran 2013-Aralık 2015),(Aralık 2015-Mayıs 2016),(Temmuz 2016-Temmuz 2018),(Temmuz 2018-Haziran 2019),(Temmuz 2019-Ocak 2021) veile çalıştı.