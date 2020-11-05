Chelsea eksik rakibini 3'ledi

Şampiyonlar Ligi E grubu maçında Chelsea ile Rennes, Stamford Bridge'de karşılaştı. Chelsea, maçı 3-0 kazandı.Chelsea'nin golleri 10. ve 41. dakikalarda Timo Werner ve 50. dakikada Tammy Abraham'dan geldi. Timo Werner, iki golünü de penaltıdan kaydetti.Rennes'de Henrique Dalbert 9. ve 40. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası takımını sahada 10 kişi bıraktı.Bu sonuçla birlikte Chelsea, gruptaki puanını 7'ye yükseltti ve liderliğini korudu. Rennes ise 3. maçlar sonunda 1 puanda kaldı.Chelsea ve Rennes, Şampiyonlar Ligi'nde 4. maç haftasında 24 Kasım günü bu kez Fransa'da karşılaşacak.Chelsea'nin Alman genç yıldızı Kai Havertz, koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası maç kadrosunda yer alamadı.